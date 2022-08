Oroso xa ten todo a punto para desfrutar das actividades da Semana Cultural

Oroso. A concellaría de Cultura de Oroso vén de programar un total de sete actividades culturais e lúdicas no marco da Semana Cultural 2022, que se desenvolverá desde o martes día 23 de agosto ata o xoves día 8 de setembro. As actividades comezarán este martes cunha excursión ao Aquapark de Cerceda dirixida a maiores de oito anos de idade. Ao día seguinte, a explanada da piscina municipal acollerá o espectáculo teatral para todos os públicos A tropa do doutor milagre, a cargo de Urdime. Dous días máis tarde, o venres, a Praza de Isaac Díaz Pardo será o escenario do espectáculo de música e movemento para todos os públicos Pisando ovos – Give it a Spain, incluido no programa Cultura no Camiño. Xa o martes 30 de agosto, Magín Blanco ofrecerá o espectáculo musical A banda das apertas na explanada da piscina, tamén ao abeiro de Cultura no Camiño e dirixido a todos os públicos. Xa no mes de setembro, o venres 2 a Praza de Isaac Díaz Pardo acollerá a actuación musical de Cora Velasco, incluida no programa Cultura no Camiño, mentres que o martes 6 de setembro será Marta Alonso Tejada quen ofreza o espectáculo de danza e humor baixo o título de Sofá na explanada da piscina. Por último, o xoves, día 8 de setembro, a compañía Urdime programará a obra teatral Muiñada, destinada para xente de todos os públicos, no Parque do Carboeiro. c.o.