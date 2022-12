Os amesáns poden expedir o DNI na vila durante tres días

Ames. Un equipo da Policía Nacional desprazarase ata o Pazo da Peregrina, en Bertamiráns, en tres datas distintas ao longo do próximo ano 2023 co fin de facilitar a expedición do Documento Nacional de Identidade (DNI) á veciñanza. Con esta colaboración entre Policía Nacional e Concello, a expedición do DNI farase máis sinxela para os cidadáns, que habitualmente teñen que desprazarse ata as dependencias da Policía en Santiago para poder efectuar este trámite.

O espazo de expedición habilitarase os días 12 de xaneiro, 7 de xuño e 7 de novembro, en horario de 9.00 a 12.30 horas. Todos os interesados en reservar unha cita deben escribir ao enderezo electrónico gabinete@concellodeames.gal ou chamar ao número de teléfono 881 074 730, posto que hai un límite de 75 prazas por xornada. Para expedir o DNI será necesario aportar un volante de empadroamento e unha partida de nacemento literal.

Segundo explican dende o goberno local, tras esa primeira fase de recepción dos cidadáns e da documentación, os integrantes do equipo móbil da Policía Nacional farán a impresión física do DNI na oficina central de Santiago, e, logo, volverán a Ames para proceder a entregalo. C.G