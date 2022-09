Os bombeiros evitan que se anegue unha vivienda da Baña e piden mantemento ao Concello

Os Bombeiros de Xallas-Barcala acudiron á parroquia de San Mamede do Monte, A Baña, para atender a emerxencia nunha vivenda que estaba a ser anegada pola auga que entraba dende a rúa.

Foi este luns pasadas as 03.40 horas cando o servizo de Bombeiros acude ó lugar, observando que as alcantarillas do camiño de acceso ó lugar estaban atascadas, provocando o seu rebose e vertendo a auga a casa da cota mais baixa.

Liberando no posible a suciedade da tubaxe a onde puideron acceder, quedou avisado servizo de obras do concello para que realicen o mantemento axeitado para solucionar o problema. Feito o mencionado, dábase por concluido operativo regresando a base.