Os boqueixoneses teñen instalacións renovadas para poñerse en forma

Boqueixón. O ximnasio municipal do Forte vén de reabrir as súas portas despois das obras de mellora destas instalacións deportivas acometidas polo Concello de Boqueixón durante as últimas semanas. Uns traballos que permitiron dotar ao ximnasio municipal dunha nova sala de adestramento funcional, así como dun novo sistema de acceso.

O alcalde de Boqueixón, Manuel Fernández Munín, explica que “a nova sala de adestramento funcional do ximnasio do Forte conta cun novo equipamento que permitirá aos nosos veciños e veciñas facer exercicios que traballan os grupos musculares de xeito global e que son moi beneficiosos no adestramento enfocado á saúde”. Así mesmo, destaca que “instalamos un novo e sinxelo sistema de acceso ás instalacións, de forma que cada persoa usuaria disporá dun código personalizado de entrada”.

Por outra banda, esta semana deron comezo as actividades deportivas para adultos do Concello, nas que participan 177 persoas. Unha oferta que inclúe: pilates, zumba, bailoterapia e ximnasia de maiores. As propostas terán lugar entre este mes e xuño de 2023. Os horarios están na web municipal. c.e.