Os campións mundiais de fit kid, o sábado na Maía

Ames. A cancha deportiva da praza de Chavián, en Bertamiráns, acollerá unha actuación dos campións mundiais de fit kid –este sábado 12, ás 17.00 horas–, un tipo de deporte infantil que combina ximnasia, danza e acrobacias. Organiza a escola E-Motion, primeiro centro que imparte en Galicia esta disciplina, e que ten sede na Travesía Pedregal, coa colaboración da Xuntanza de Empresarios XEA e a concellaría de Promoción Económica. Van actuar un grupo de rapaces barceloneses que levan proclamándose campións nacionais deste deporte durante once anos consecutivos e campións do mundo nas últimas nove edicións. Este deporte naceu en Europa nos anos 90 para animar á mocidade a realizar exercicios individuais e grupais de maneira divertida. Nel entrelázanse saltos, xiros e equilibrios baixo o ritmo da música, desenvolvendo capacidades físicas como a flexibilidade, a forza, a resistencia, a coordinación e o sentido do ritmo. O.D. Vilar