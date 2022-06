Os eidos da arte e a política envócanse na homenaxe a Darío Xohán Cabana

Padrón. A Fundación Rosalía de Castro celebrou o sábado a homenaxe nacional Semente de Mencer a Darío Xohán Cabana, amigo histórico desta Casa, alén de ser un dos grandes escritores da Galicia contemporánea, inmellorable tradutor da gran poesía italiana e occitana medieval e persoa comprometida co futuro da lingua galega e de Galicia.

O evento tivo lugar no auditorio municipal de Padrón e nel participaron numerosos artistas que compartiron vida con el e/ou interpretaron a súa obra, como Fuxan os Ventos (que está a celebrar o seu 50 aniversario e esta será a única ocasión na que actúe en directo), O’ Leo de Matamá, o Mago Antón, Eliseu Mera e Diego Rojo, Chus Pato, Lois Pérez, Pepe Cáccamo, Antón Dobao, Xabier Cordal, Oriana Méndez, Xoán Cuba, Rosa López e Leonor Cabana. Ao acto asistiron representantes das principais institucións culturais e políticas do país, como o Consello da Cultura Galega, a Academia Galega e a Asociación de Escritores (AELG), ademais do Concello de Santiago, o Parlamento galego, as deputacións da Coruña e de Lugo e xentes da cultura chegadas de todo o país. O escritor e tradutor Darío Xohán Cabana, nado en Roás (Cospeito) en 1952, faleceu o pasado novembro aos 69 anos.

Cabana cultivou case todos os xéneros en máis de corenta títulos dirixidos tanto ao público adulto como ao máis novo, entre os que salientan obras como Galván en Saor, considerado un dos grandes éxitos da literatura galega das últimas décadas. s.e.