Os nenos de Boqueixón reflexionan sobre os seus dereitos nun pleno

Boqueixón. O salón de plenos do Concello de Boqueixón acolleu este mércores a sétima edición do pleno infantil, unha actividade organizada polo departamento de Servizos Sociais para conmemorar o Día Internacional dos Dereitos dos Nenos e das Nenas. Un total de 40 rapaces de 5º e 6º de Primaria do CPI Antonio Orza Couto acudiron á casa consistorial para trasladarlle ao alcalde, Manuel Fernández Munín, e á concelleira de Ensino, Marta Copóns Neira, as súas reflexións sobre os seus dereitos. Así mesmo, a rapazada rematou asinando co alcalde un manifesto “con tres compromisos acadados na aula para que non exista discriminación entre nós e poidamos gozar dos nosos dereitos por igual”, apuntou Martín Carrillo, un dos 13 “concelleiros/as” por un día. Eses tres compromisos son: “ter compañeiros comprensivos que saiban ter empatía e respecto polos demais, que todos os nenos e nenas consideremos as opinións dos demais aínda que sexan diferentes ás nosas e respectar aos profesores como eles nos respectan a nós”.

Fernández Munín foi o encargado de dar a benvida á rapazada e ás súas mestras, explicando que “con esta actividade queremos fomentar a participación das nenas e nenos no noso municipio”. C.E.