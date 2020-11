Os padroneses apostan de xeito maioritario por un turismo sostible

Padrón. A concellería de Turismo do Concello de Padrón recompila e analiza todos os datos da enquisa realizada online no marco do Plan de Reactivación do Turismo e do Comercio elaborado por este departamento. Os resultados da fase de consulta mostran que tanto a comunidade local coma os axentes implicados apostan por un modelo de turismo sostible e o 97 % cren que o sector é básico para a economía local.

As propostas trasladadas reflexan que a cidadanía quere que dende o executivo local se traballe en iniciativas para consolidar Padrón como un destino verde e sostible no que as actividades ao aire libre e en contacto coa natureza teñan especial protagonismo e se aposte por unha idea de turismo saúdable e que potencia o benestar persoal.

As máis de 100 persoas que participaron nesta enquisa consideran que o turismo e o comportamento dos viaxeiros cambiou pola pandemia, e as tendencias do futuro van nesta liña. Segundo a opinión cidadá, o equipo de goberno do executivo padronés debe promocionar o turismo de proximidade, crear bonos e concursos para o comercio local e a praza de Abastos, e sacar adiante oferta de ocio para nenos e nenas, e logo dirixirse a turistas das comunidades veciñas. s. e.