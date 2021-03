Os poemas musicados de ‘Rosalía Cantada’

A Fundación Rosalía vén de publicar o proxecto Rosalía Cantada, cuxo primeiro CD recolle poemas rosalianos interpretados por Eliseu Mera (barítono) e Cándido Cabaleiro (piano), que gravaron temas de compositores clásicos e contemporáneos como Xoán Montes, Xosé Baldomir, Antón García Abril, Juan Durán, Octavio Vázquez e Fernando Buide. O disco será presentado en directo no Auditorio da Casa-Museo o vindeiro 26 de marzo ás 19.00 horas. Por mor das restricións da COVID só poderá asistir un 30% do aforo (reservas en: fundacionrosaliadecastro@gmail.com). O disco xa está dispoñible en plataformas dixitais como Spotify ou iTunes, entre outras.

O obxectivo deste proxecto, segundo explica a Fundación, é reunir e poñer a disposición do público galego, e en xeral, a obra musical creada a partir dos poemas rosalianos, sobre todo no caso da música clásica, dado que a maioría das pezas non están gravadas ou aparecen rexistradas de maneira dispersa. A súa poesía foi escollida polos principais compositores galegos de música culta para ser convertida en cancións. Moitas destas creacións, como a Negra sombra de Montes ou o Maio longo de Baldomir, chegaron ao público por versións de intérpretes pop ou folk, o cal contribuíu inmenso á súa difusión, mais ocultou a súa natureza orixinaria.

Indicar que a relación de Rosalía de Castro coa música vai alén da sonoridade das súas poesías, pois era unha persoa con formación musical, que -segundo nos conta Murguía- tocaba varios instrumentos e que mesmo titulou un manifesto cun nome tan musical como Lieders. A súa poesía foi escollida polos principais compositores galegos de música culta para ser convertida en cancións.

Rosalía Cantada (vol. 1) foi gravado en directo o 14 de novembro no Auditorio de Galicia, da man do enxeñeiro de son Pablo Barreiro. Este proxecto editouse ao abeiro do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2021 da Xunta de Galicia, e contou coa colaboración dos concellos de Santiago e Valga e a Radio Galega.