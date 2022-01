Os superlectores usuarios das bibliotecas amesás entran no sorteo de obras

A Maía. O departamento de Bibliotecas de Ames lanza a campaña Superlectores, coa que busca recoñecer ao seu público infantil e xuvenil máis fiel, á vez que presenta o seu fondo ás persoas que non o coñezan. E fíxoo este martes con motivo do Día dos usuarios destes centros.

Así, ábrese ás persoas de entre 0 e 18 anos esta tarxeta de Superlector, que irán enchendo de selos con cada préstamo para participar nun sorteo de obras que terá lugar o sábado 2 de abril, Día do libro infantil. Haberá premios para cada unha das catro categorías, que atribúe unha cor ás catro franxas de idade protagonistas da campaña: a cativada de 0 a 5 anos recibirá o documento branco; o vermello incluirá a nenos de 6 a 8; o verde, para a rapazada de entre 9 e 12 anos, e por último, o documento azul, que será a do público xuvenil, entregarase ós de 12 a 18 anos.

Para poder optar a participar no sorteo dos lotes de libros, as persoas usuarias deben completar os ocos das súas respectivas tarxetas con selos, que se repartirán con cada préstamo que soliciten nas bibliotecas amesás. Unha vez cheas as tarxetas, estas depositaranse nas urnas das mesmas cores para así entrar na rifa, o sábado 2 de abril.

Segundo a concelleira de Cultura, Natividade González, “dende o departamento de Bibliotecas, ademais de incentivar a lectura tamén queremos premiar a todos e a todas as nosas Superlectoras. Son moitas as persoas que de xeito habitual acoden ao noso servizo de préstamo”. M.M.