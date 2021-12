Padres del IESP de Bertamiráns critican unas bajas sin cubrir que Educación matiza

A Maía. La Asociación de Nais e Pais del Instituto Plurilingüe de Ames, el IESP de Bertamiráns, ha divulgado su malestar porque, a través de representantes docentes en el Consello Escolar, “xa sabemos que temos mínimo tres baixas por enfermidade activas e varias aulas afectadas”, apuntando también la posibilidad de perder para el próximo curso profesorado de refuerzo.

A su vez, desde la Consellería de Educación replicaban que “durante toda a pandemia a Xunta vén cubrindo con gran axilidade as baixas, a veces incluso esgotando listas, destinando a isto unha importante partida orzamentaria”, añadiendo que “neste momento, a unha semana do remate do trimestre, non existe un problema neste sentido, dado que os positivos por covid concéntranse no alumnado menor de 12 anos, non no colectivo do profesorado”. Y en cuanto a las previsiones para el próximo curso con respecto a los docentes de refuerzo, la Xunta aporta que “todos os anos, unha vez pechado o proceso de matrícula, a Consellería organiza e distribúe o profesorado atendendo aos datos reais de alumnado, caso por caso en cada centro de Galicia. Á data de hoxe é imposible saber cal vai ser a dinámica de matrícula no IES de Ames e, polo tanto, parécenos, cando máis, aventurado, facer prospeccións a máis de nove meses do inicio do próximo curso escolar”.

Los padres replican que, tras dos cursos inmersos en los efectos de la pandemia en la docencia, “as consecuencias xa se están a notar na formación do alumnado en todos os niveis educativos”, reseñando que no es tolerable “que os reaxustes económicos recaian na formación dos nosos estudantes pola vía do recorte reincidente dos cadros de persoal dos centros educativos” ni que se destine en cada aula un docente con “hora libre”, llenando huecos de vigilancia “sen programación”. M.M.