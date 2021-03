Padrón adxudica a renovación da iluminación e actuacións na AC-299

Padrón. Padrón vén de adxudicar o proxecto para renovar a iluminación pública municipal por valor de 247.967,4 euros á empresa Roomel Service. A iniciativa financiarase con fondos propios e co importe dunha subvención que o equipo do goberno local solicitou no seu momento ao Instituto para a Diversificación do Aforro da Enerxía (IDAE), co que se cubrirá máis do setenta por cento do investimento total.

O Concello substituirá case 600 luminarias por outras de tecnoloxía LED. Deste xeito, reducirase a potencia e o consumo, e reformaranse os cadros de mando e instalacións eléctricas que permita adaptalo ás novas esixencias.

O goberno padronés tamén adxudicou as actuacións que se van desenvolver na estrada AC-299 entre a ponte do Carme e Extramundi por valor de 421.120,10 euros á empresa de construción Francisco Gómez y Cía S.L. A través deste proxecto repararase o estado do firme, mellorarase a seguridade vial, a sinalización horizontal e resolveranse os problemas de funcionalidade da vía.

O Concello tamén vén de licitar actuacións e melloras dos espazos e infraestruturas de distintas parroquias. Deste xeito poñen en marcha obras contempladas en distintas fases do Plan de Obras e Servizos, entre as que destacan a pavimentación de viais en Cambelas, mellora do acceso a Tarrío e do camiño en Pedroso norte en Cruces, así como no camiño de Extramundi de Abaixo. s.e.