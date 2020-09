Padrón e Xunta asinan o convenio para a AC-299

Padrón. A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, selou onte, xunto co alcalde de Padrón, Antonio Fernández, un convenio para a mellora da seguridade viaria e funcionalidade da AC-299, cun investimento autonómico de máis de 478.000 euros.

En concreto, as obras obxecto deste convenio recollen actuacións no treito inicial da AC-299, de 300 metros de lonxitude, con edificacións moi próximas á calzada, onde é necesario reducir a velocidade e limitar o paso a vehículos pesados, co fin de garantir a seguridade para vehículos e peóns.

Para iso, conformarase unha única plataforma, con velocidade limitada a 30 km/h e pavimento de formigón desactivado, o cal lle producirá aos condutores un efecto de percepción de entrada nunha zona máis urbanizada. No resto da estrada, entre os puntos quilométricos 0+300 e 2+160, rehabilitarase o firme, repoñéndose despois a sinalización horizontal e colocándose captafaros e un treito de barreira de seguridade.

De acordo coas condicións do convenio Infraestruturas asumirá o financiamento e o Concello de Padrón encargarase da redacción do proxecto das obras, así como da súa licitación e execución. s. e.