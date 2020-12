Padrón inaugura hoxe unha exposición de construcións de Lego

Padrón. O Concello padronés e a Asociación Hostalería de Padrón organizan, en colaboración coa Asociación de Fans de Lego de Galicia, unha exposición de modelos construídos exclusivamente con figuras de Lego. A mostra, que se inaugura hoxe domingo, 13 de decembro, componse da representación dunha cidade construída con pezas Lego e a reprodución de naves e personaxes icónicos na saga de filmes da franquicia estadounidense Star Wars.

A exposición poderase visitar no edificio da Sociedade Cultural Padronesa todos os días ata o 20 deste mes en horario de tarde, entre as 16.00 e as 20.00 horas. Asemade, o domingo 20 de decembro terá lugar un concurso de Speed Building, no que os nenos e nenas participantes deberán demostrar a súa habilidade construíndo figuras e maquetas con pezas de Lego. As prazas son limitadas, polo que para participar haberá que inscribirse previamente a través da asociación hostaleira local. O gañador da competición recibirá como premio un set de figuras de Lego.

O alcalde de Padrón, o popular Antonio Fernández, sinalou que “este tipo de colaboracións con organizacións coma a dos hostaleiros son moi froitíferas e contribúen á dinamización da nosa vila”. O Concello padronés móstrase aberto a concretar outras colaboracións. sol elvira