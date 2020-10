Padrón prepara un outono cargado de arte, cinema, música e teatro

Padrón. O Concello de Padrón está a preparar unha ampla e variada programación cultural para as vindeiras semanas. E é que a difícil situación provocada pola pandemia non é impedimento para que os municipios se esforcen por manter as sesións teatrais, de cine ou música, sempre que sexa posible.

As propostas arrancarán o 30 de outubro ás 19.00 horas coa proxección de Eroski Paraíso do Grupo Chévere no auditorio municipal. No mesmo espazo terán lugar todas as actividades organizadas para as seguintes fins de semana. O sábado 31 de outubro, tamén ás 19.00 horas, Culturactiva presenta Papar sen cancelas. O venres 13 de novembro, ás 19.00, a agrupación Cantigas e Agarimos permitirá á veciñanza desfrutar do seu espectáculo Danza 3. O sábado 14 de novembro ás 19.00 horas, Talía Teatro presenta A primeira vez. O domingo 15 Babaluva Teatro porá en escea Minia convídate a xogar.

O venres 20 Xalope Túlu súbese ao escenario para representar Arrieira, o sábado 21 a banda municipal ofrecerá o Concerto de Santa Icía. Redrum Teatro presenta Invisibles o venres 27 e Idiota o 5 de decembro, e Teatro del Andamio trae O Ferro o 28 de novembro.

“Con esta ampla proposta cultural o Concello de Padrón non só pon en valor a cultura senón que tamén aposta por desfrutar da arte, do cine, da música e do teatro nun entorno seguro”, indican fontes municipais. Aseguran que as condicións e as medidas hixiénico-sanitarias establecidas pola organización “son moi estritas”, tanto é así que o aforo xa está limitado ao 35% da capacidad do auditorio. Se ben, o certo é que toda a programación pode variar en función da evolución da situación epidemiolóxica e das indicacións das autoridades sanitarias.

A concelleira de Cultura e Turismo, Lorena Couso, reivindicou a necesidade de “seguir facendo propostas de ocio para a sociedade, ao mesmo tempo, que se apoia a todos os sectores e se impulsa a súa actividade”. “Para nós é un orgullo presentar un programa tan completo que se desenvolverá nun entorno seguro, marcado por estritos protocolos sanitarios”, incidiu a concelleira respecto de todos os actos. A.P.