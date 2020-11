Padrón únese a Acougo para incrementar na vila as familias acolledoras

Padrón. A concelleira de Servizos Sociais, Ana Luezas, mantivo unha reunión coa presidenta da Asociación Acougo, Carmen Dourado, para adoptar un compromiso de colaboración para apoiar ás familias que participan no programa de acollemento familiar. Na actualidade, no Concello hai tres familias acolledoras: dúas en activo e unha en proceso. En toda Galicia hai en total 329 acolledoras e 1.300 nenos e nenas en centros de acollida. Segundo Acougo, o número das mesmas podería incrementarse se dende as administracións locais “se desen facilidades”. A raíz deste compromiso adquirido co goberno local, sinalan dende a entidade, poderán axudar a estas unidades familiares na realización de xestións e trámites para que os pequenos poidan ir aos comedores escolares; ás actividades deportivas ou á escola infantil. C.G.