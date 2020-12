Pánico en Ames y Teo a un nuevo cierre hostelero tras las navidades

“Non sei se volverán a pechar locais despois do Nadal, pero máis seguridade que na hostalería non a hai”. Es el parecer de Manolo Otero, de la parrillada teense La Granja, y que se viene a unir al del resto del gremio: todos ellos están ilusionados con la reapertura del viernes, pero siguen con la mosca detrás de la oreja por las repercusiones que provocaría otro cierre: “Temos un pánico terrible”, confesaba Germán Mariño, del asador Vacavella de Ames.

Por lo de pronto, ultiman la limpieza exhaustiva de sus locales y también los trámites con las gestorías, porque en el caso de Germán “temos que mirar todavía se podemos ter todo para empezar, posiblemente o sábado, cos nosos catro empregados”. En cuanto a la situación de los establecimientos que han optado por la comida para llevar, como el Abelleira de Bertamiráns. Manuel Abelleira confiesa que “a cousa foi bastante ben, con menos ventas, pero mellor do que pensabamos”, y reconoce que hay rumores que hablan de otro cierre postnavideño, “pero trataríase dun craso erro, porque somos seguros, non coma os buses ou centros comerciais”, subraya este empresario, con cinco empleados a cargo.

Desde el bar Polígono de O Milladoiro (Ames), Lucho Cordo relata que van a empezar al ralentí, “porque levamos dous meses a muller e eu traballando en pedidos para levar os sete días da semana”, por lo que no contarán con la camarera y limpiadora hasta posiblemente el miércoles. “A ver se hai sorte e non temos outro confinamento despois das festas, porque din que pode ser”, confirmaba.

El tema de la despensa y los stocks también ha traído más de un quebradero de cabeza, y por ejemplo en La Granja tuvieron que tirar carne, “aínda que non tanta como no anterior peche, no que tivemos que desfacernos de 800 kilos e regalar os vexetais a familiares e amigos”. Algo parecido le ocurrió al Vacavella, con el añadido de que tras registrarse un positivo en el local, también retiraron género antes.

En cuanto a Eva Corral, del Cafelito de Ames, valora muy positivamente la experiencia del servicio para llevar, “pero estamos deseando recuperar el trato con una clientela que se portó chapó”. Rescatará a tres empleados del ERTE el viernes, y ultima una decoración “espectacular”.