Paralizarán la expropiación del vial en Casalonga si se judicializa el caso

Teo. Rafael Sisto, alcalde de Teo, junto con la concejala de Urbanismo, Uxía Lemus, acaban de reunirse con la Xefatura Territorial de la Consellería de Economía, Industria e Innovación, con Isidoro Martínez al frente y que encabeza la política minera, para estudiar el expediente de expropiación del camino que cruza Casalonga y que, a su juicio, es público. Por lo de pronto, obtuvieron garantías de que, si se judicializa el caso, no se hará efectiva la afectación en favor de la concesionaria hasta que exista sentencia.

Hay que recordar que, en relación a dicho vial, fue la empresa titular de la explotación, Toysal, la que le pidió a la Xunta que expropiara a un tercero la carretera, y que el plazo de alegaciones al respecto seguirá abierto hasta el 23 de diciembre.

“Constatamos que no expediente non hai ningún documento presentado por Toysal que faga dubidar da titularidade pública deste ben” aporta Uxía Lemus, explicando que “non están xustificados” los motivos que alega la empresa para iniciar el procedimiento expropiatorio.

En la reunión también se abordó el plan de restauración en vigor para la explotación minera Casalonga 6996 –según la Xunta de Galicia, es del viejo concesionario, Carballal– y que, para ser actualizado, no es necesario someterlo a incidencia ambiental.

“Aínda que non se comparte esta decisión, ten a vantaxe de garantir que na canteira non pode entrar nin un gramo de residuo do exterior” reseña el regidor. A vista de todo ello, entienden que Toysal puede trabajar legalmente en la cantera, “pero non poderá meter camións externos con material de fóra” destaca Sisto, alertando que seguirá “a ser riguroso e belixerante” sobre esta cuestión. m. outeiro