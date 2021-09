Pasa a la final de los premios COAG el plan para la Serra do Barbanza

A Pobra. El jurado de los Premios COAG que convoca el Colexio de Arquitectos de Galicia ha seleccionado entre las 197 candidaturas presentadas este año un total de 38 finalistas, entre las que se encuentran nueve del Área de Compostela (de las 22 que había inicialmente en 16 concellos de este ámbito territorial).

Se trata de la rehabilitación de una vivienda unifamiliar en la localidad de Miraflores (Muros); la mejora de la accesibilidad de la iglesia de San Martiño (Noia); la edificación que alberga la Surf House de Porto do Son; la Casa de Fon, Jor e Ele (Rois); una vivienda en Xoane (Carballo); el campo de fútbol de A Gandareira (en la localidad silledense de Bandeira); el centro social de Cornido (Carnota); el centro de urgencias extrahospitalarias de A Laracha; y el proyecto de fin de carerra de Laura Fernández Rouco, tiulado Arquitectura dende a paisaxe: centro pecuario e de investigación na Serra do Barbanza (Outeiro do Raposo-Monte dos Forcados).

En este trabajo de fin de carera, Laura Fernández (que competía en su categoría con un proyecto similar) propone llevar a cabo “o estudo e desenvolvemento dunha intervención arquitectónica no entorno da Serra do Barbanza buscando a posta en valor do territorio e o que este aporta ó usuario e á cultura galegas”.

El mirador de Os Forcados se encuentra en A Pobra, a unos 650 metros de altitud.

Los ganadores se darán a conocer en la gala de entrega de los premios que se celebrará el próximo día 25 de este mes en el Pazo de Baión, en Vilanova de Arousa. s. s.