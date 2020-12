‘Pasan’ de bonificar el saneamiento y la traída en Ames por su complejidad

Ames. Posiblemente en pocos municipios del orbe hayan dado argumentos similares para evitar llevar a pleno una propuesta. Pero en la capital de A Maía se han superado, y su alcalde rechaza hacerlo con una iniciativa de Ames Novo para bajar el precio de la traída y el saneamiento a los profesionales más tocados por la COVID... por su “enorme complexidade”.

Y aún hay más: el mandatario local, en lugar de apelar a las necesidades más imperiosas de unos administrados que lo están pasando realmente mal, apuntaba a que esta idea de la oposición implicaría “unha sobrecarga de traballo inasumible na actualidade sobre uns departamentos que xa de por si están faltos de persoal, tendo en conta a complexidade que implicaría xestionar unha documentación complexa e de difícil encaixe”, justificaba.

La medida, que presentó el único edil de Ames Novo, Quique Costas, también fue obviada al considerar que rompe la hoja de ruta del tripartito, y no tener “cabida dentro das actuacións do Plan de Reactivación aprobado”, zanjaba el mandatario local.

Por su parte, un perplejo Costas replicaba que “non é certo que as bonificacións sexan incompatibles coas axudas que no seu día consensuamos todos os grupos municipais; ao contrario, mentres as axudas se refiren a situacións anteriores á súa convocatoria, da que xa se pechou o prazo, estas bonificacións son para as situacións de aquí en diante”. o.d. vilar