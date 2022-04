Pasmo en Milladoiro: los ladridos de los dos perros de Travesía do Porto superan cien veces el volumen normal

Ames. “No es una progresión aritmética: si lo cabal por la noche es que el ruido no supere los 30 decibelios, tras la medición efectuada entre las 22.00 y 23.00 horas los ladridos alcanzaron picos de 61, lo que equivale a cien veces más de la cantidad que califican como normal”, apuntaban desde la comunidad de vecinos del inmueble número 1 de la plazoleta do Porto, que da también a la travesía do Porto en O Milladoiro (no confundir con la localidad de Porto, también en A Maía).

La cifra responde a las precisiones de los expertos que acudieron al edificio, aludiendo a la progresión geométrica a la hora de medir la intensidad del sonido. “Es decir, el doble de treinta decibelios serían treinta y tres”, aportan, destacando también que los 61 registrados responde a valores máximos, y no a la media (abultada ya de por sí).

Con estos datos en su poder, facilitados por el técnico de Carma Ingeniería Acústica que realizó la medición en un dormitorio aledaño, ahora tienen previsto interponer demanda contra el dueño de los canes que están solos y ladran en el 3º C. Mientras, los residentes aseguran sentirse “desasistidos”, y siguen sin entender varias cuestiones.

Por un lado, son de la opinión de que “el Concello no movió pieza en serio hasta que sacamos el tema en los medios”, al tiempo que les parece “increíble” que un municipio de más de 30.000 vecinos no tenga un sonómetro para este y otros problemas.

Al cúmulo de circunstancias se unió la baja de una trabajadora, que dilató el expediente. Pero es que, además, no tienen demasiado claro “cómo el Seprona pudo acreditar que los dos perros no estaban maltratados simplemente porque estuvieran bien alimentados; además de ladrar y pelearse todo el día, rascan las puertas y paredes, desesperados”, lamentan.

Y claro, luego está la cuestión económica, porque además de pleitear, tendrán que abonar una medición que rondará los 400 €. M. Manteiga