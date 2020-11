Pedro Pérez, nomeado Fillo Adoptivo de Boqueixón a título póstumo

Boqueixón. A Corporación de Boqueixón vén de aprobar por unanimidade o inicio do expediente para o nomeamento, a título póstumo, de Pedro Pérez como Fillo Adoptivo do Concello. Esta iniciativa responde a unha proposta do padroado da fundación que leva o seu nome.

Durante a sesión plenaria, o alcalde da localidade, Manuel Fernández Munín, lembou que “foi unha persoa que fixo un grande servizo á nosa veciñanza e que deixou un legado moi importante, a través do cal se outorgan unhas becas para estudantes das carreiras universitarias de Medicina e Veterinaria”.

O acordo contempla a creación dunha Comisión de Honras e Distincións que, no prazo de dous meses, presentará a proposta para o nomeamento de Pedro Pérez como Fillo Adoptivo da vila. Dita comisión está formada por tres integrantes da Corporación municipal (que serán o propio rexedor, a edila popular Ana Seijo e o concelleiro de Veciñ@s de Boqueixón, Iván Eirís) e dous funcionarios do Concello. Segundo explicaron dende o goberno local, escolléronse en todo momento persoas vinculadas coa parroquia de Ponte Ledesma porque o que fora veterinario do municipio viviu alí. A. P.