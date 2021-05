Peregrinación máis estudo co colexio Agro do Muíño

AMES. Alumnado de 4º de Primaria do colexio amesán Agro do Muíño peregrinou a Santiago xunto á directora do CEIP, Carmen Liñares, e o concelleiro de Medio Ambiente e Turismo, Manuel Lens. En concreto, fixeron un dos tramos do Camiño da Ría de Muros-Noia no marco dun estudo da Ruta Xacobea. Durante a mañá, o grupo saíu de O Santo para chegar á catedral de Santiago ás 13.30 horas. Na excursión luciron unha camiseta deseñada por eles nas que se podía ler o lema, que tamén crearon os cativos: Día a día facemos o Camiño da Ría. m.m.