Pide más espacio el Museo do Cabalo de Galicia, en Sergude

En el año 2003, coincidiendo con la puesta en marcha en Sergude (Boqueixón) del Centro de Razas Equinas Autóctonas de Galicia, propiedad de la Xunta, los hermanos Jacobo y Estanislao Pérez Paz, decidieron crear el Museo do Cabalo de Galicia en el mismo lugar. Una iniciativa basada en la recuperación, fomento, promoción y defensa de los bienes patrimoniales y ganaderos, relacionados íntegramente con el mundo del caballo gallego. Desde su nacimiento ya han pasado 17 años, y el Museo do Cabalo de Galicia atesora más de 1.200 piezas y veinte coches de caballos de todas las épocas, bajo la dirección técnica de Jacobo Pérez Paz y la custodia por parte de la Asociación Pura Raza Cabalo Galego. El valor del inventario de las piezas del museo asciende a un total aproximado de 800.000 euros y según declara el propio director la idea fundamental del centro es “acercar a través de las visitas concertadas, la divulgación y conocimiento de las mismas entre los escolares y la población en general”.

La colección empezó a formarse, cuenta Jacobo, “a raíz de la enfermedad de mi padre, José Ramón Pérez Rey, en el año 1981, siendo nosotros muy jóvenes”. Le habían recomendado conectar con la naturaleza a través de los caballos y así “de una situación sanitaria de extrema gravedad, nació la pasión por ellos y por todo lo que les rodea”, relata

Actualmente el museo supera las 1.200 piezas, además de los veinte coches de caballos de todas las épocas: Berlinas Coupé, Toneau, Duquesito, Charrettes, Jardineras, Omnibuses, Araña Americana, Sulky, Carros de Carga y Maratón. Además acaban de adquirir una serie de espuelas de plata procedentes de una importante propiedad de Barcelona de un inmueble catalogado por Patrimonio. Entre las más antiguas Jacobo nombra las fíbulas romanas seguidas de un estribo de finales del siglo XVII. “Aunque comparte antigüedad con otras singulares piezas como una maza de carga a caballo, un coche de caballos ómnibus de uso particular, o diversas albardas”, explica.

El director del Centro do Cabalo Galego reconoce que cuando empezaron a coleccionar hace 35 años era mucho más complicado que ahora encontrar piezas antiguas. “Había que recorrer negocios, tiendas y particulares, fijarse, negociar y comprar de forma presencial. Ahora, con las nuevas tecnologías, compras desde las subastas telemáticas, páginas especializadas y contactos telefónicos sin moverte de casa”, relata Jacobo. No obstante, desvela que cuando descubres una joya de forma presencial el “subidón” de adrenalina que sientes no es para nada el mismo que si la encuentras buceando por la red. Al respecto detalla que “aunque pueda parecer imposible” todavía quedan muchas antigüedades curiosas “que van apareciendo al deshacerse herencias familiares, al vaciar propiedades tanto urbanas como rurales”, detalla el director.

La crisis sanitaria también ha afectado al museo, que ha estado cerrado por un tiempo. Actualmente ya se encuentran abiertos al público, eso sí, con cita previa y con un aforo máximo de quince personas por grupo. Los interesados en conocer las características morfofuncionales de los caballos de Pura Raza Galega pueden solicitar un visita en el teléfono 629 826 728 o en la dirección secreataria@cabalogalego.com

AYUDAS. Los gastos para mantener en perfectas condiciones el museo y todo lo que atesora son asumidos directamente desde la Asociación Pura Raza Cabalo Galego y el propio director al 50 %. La Xunta se hace cargo de la luz y la limpieza. Y es que recuerda que los trabajos de mantenimiento “son muchos y llevan un coste añadido”. Los engrasados y limpieza de piezas de cuero y su mantenimiento es laborioso. “Los tratamientos con fungicidas en cueros, telas y maderas, también lo es. Y además todas las piezas, antes de ser incorporadas a la exposición, son restauradas por nosotros con mucha paciencia y esmero”, dice. Por todo ella aprovecha para solicitar apoyo institucional para ampliar espacio. “La exposición de coches de caballos de época requeriría un lugar climatizado y controlado de plagas. Considero que en la propia finca del Pazo de Quián y ante el nuevo proyecto de reparto de usos del mismo convocado por la Consellería do Medio Rural se deberían tener en cuenta”.