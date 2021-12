Pixelinphoto y Autonomogal Asesores ganaron el Premio Lingua e Empresa

A Maía. El jurado del IV Premio Lingua e Empresa decidió por unanimidad otorgar su espaldarazo a Pixelinphoto, “polo seu labor decidido e comprometido a prol da normalización lingüística no eido do comercio”, mientras que Autonomogal Asesores se hizo con el B, que reconoce su capacidad de “incorporar a lingua á súa actividade de maneira regular, coherente e implicada, apostando claramente polo galego tanto na comunicación comercial coma no desenvolvemento dos servizos que ofrece”, apunta el jurado.

En total, se presentaron ocho empresas, cinco en la primera categoría, la A de uso consolidado de la lengua, y tres en la B, de firmas de nueva incorporación o creación. El premio Lingua e Empresa reparte 3.000 € a partes iguales entre ambas secciones, más sendas campañas de promoción. M.M.