Pleno adicado ao Expediente de Axuda no Fogar

Ames. A Corporación amesá celebra este martes unha sesión extraordinaria ás 14.00 horas na que se acordará desestimar o recurso especial en materia de contratación presentado pola licitadora Os Ventos Innovación en Servicios SL fronte ao acordo de xunta de goberno local do pasado día 4 pola exclusión do expediente de licitación do servizo de Axuda no Fogar, que se coñece polas inciais SAF. Ao fío, convalidaranse os acordos de clasificación de ofertas realizados no mesmo expediente e farase efectiva a delegación do pleno municipal a favor da xunta de goberno local no que atinxe ás competencias como órgano de contratación no expediente de licitación do SAF. M. Manteiga