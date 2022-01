Prazo para mercar bonos culturais ata este martes

A Maía. Este martes 4 de xaneiro vai rematar o prazo para mercar os bonos culturais da programación de cultura de Ames para a primeira metade de ano. As vinte unidades que puxo á disposición da veciñanza a concellería de Cultura, cun prezo de 30 euros, permiten acceder aos doce espectáculos para público adulto do itinerario cun desconto do 50 % sobre o importe total.

O trámite realízase en poucos minutos a través da billeteira electrónica do Concello de Ames. Pola súa banda, as entradas individuais estarán dispoñibles a partir deste mércores día cinco de xaneiro, despois de que se peche a dispensa dos abonos antes citados.

O proceso de retirada dos bonos culturais faise a través da billeteira electrónica do Concello de Ames en seis pasos. En primeiro lugar, cómpre estar rexistrado e acceder ao panel interno. Dende alí, e a través do menú lateral esquerdo, selecciónase a opción para a compra de bonos. M. Outeiro