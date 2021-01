Premio Paz-Andrade a Esperante por unha tese sobre innovación no agro

A Barcala. Unha tese do investigador do grupo de Historia Agraria e Política do Mundo Rural da USC (Histagra), o bañés Bruno Esperante Paramos, acadou por unanimidade o premio Valentín Paz-Andrade de Investigación en economía de Galicia, e inclúe dotación de mil euros.

Este galardón concédeno cada ano o Idega e o Consello Económico e Social de Galicia (CES). O traballo premiado foi A moto-mecanización da agricultura en Galiza (1939-2000): Políticas de innovación, mercados e comunidades labregas, investigación dirixida por Lourenzo Fernández Prieto e Daniel Lanero Táboas, defendida na Facultade de Xeografía e Historia. m. m.