Premio Tettamancy para el Instituto de Cacheiras

A batalla das palabras, vídeo del alumnado de Secundaria del IES de Cacheiras, se impuso en el Premio Escolar Francisco Tettamancy 2022, convocado por la Diputación de A Coruña. La obra es una intervención artística en torno a la figura de Francisco Tettamancy y la Batalla de Cacheiras.

Presidido por María Muíño, diputada de Normalización Lingüística, el jurado estuvo formado por Agar Ledo Arias, José María Mesías Lema e Ángeles Díaz Seoane. Actuó como secretaria Dores Sánchez Alegre, técnica de normalización lingüística de la Institución provincial. Concedió el galardón por unanimidad valorando “a orixinalidade da proposta, a innovación no uso da linguaxe artística contemporánea, a integración dos distintos medios artísticos e a calidade na formalización”. Y también aplaudió “a implicación dos diferentes departamentos do centro educativo, así como o esforzo, durante a fase de difusión, por integrar a toda a comunidade educativa do IES”. El reconocimiento está dotado con 2.000 euros para la compra de material escolar.