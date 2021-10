Preocupación en Sisalde polos cables de telefonía que están sobre a pista

AMES. Veciñas e veciños de Sisalde, unha aldea do concello de Ames, preto do núcleo urbano de Bertamiráns, expresaron onte a súa preocupación e alertaron do perigo que representan uns cables de telefonía pendurados a baixa altura enriba da pista de acceso ao lugar. Din que levan así varias semanas. Xa estaban algo frouxos e un vehículo grande prendeu neles e aínda os descolgou máis. Segundo diferentes testimonios de afectados da zona, recollidos onte pola RTVG, a situación remóntase a este verán, cando estrearon a senda peonil que comunica a aldea coa zona de Agro do Muíño, onde está o colexio público. Xa nese intre houbo que retirar varios postes que quedaban no medio, pero non todo o paseo quedou despexado. No citado paso de peóns aínda hai que esquivar dúas columnas. A obra feita entón incluíu a colocación de tubaxes para soterrar a rede de cables, algo que ata o momento non se fixo. Desde o Concello de Ames, pola súa banda, aseguran que se puxeron en contacto coa compañía Telefónica un par de veces para que retire os cables dos postes e os soterre e están á espera de que cumpra co dito. Mentres a veciñanza teme que calquera día esta situación provoque algún dano ós viandantes que transitan por alí. arca