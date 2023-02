Presentación da candidata do PXCT á alcaldía de Teo

ELECCIÓNS. Co arrinque do mes de febreiro, o Proxecto Común de Teo (PXCT) inicia o reparto do seu primeiro voceiro de cara ás eleccións municipais do vindeiro 28 de maio. O obxectivo é presentar a candidata á alcaldía de Teo polo Pexeceté, María López Álvarez, “para conquistar a confianza do pobo e seguir a gobernar Teo unha quinta lexislatura, continuando a senda iniciada polas dúas de Martiño Noriega (2007 e 2011) e mantida por outras tantas de Rafa Sisto (2015 e 2019) con folgos renovados e renovadores”. A publicación, de 4 páxinas a cor, recolle o curriculum de López canda un seu artigo falándolle á veciñanza e unha escolma dalgunhas das actuacións desenvolvidas por ela neste goberno como concelleira de Mobilidade, Comercio, Turismo, Emprego, Igualdade, Cultura e Educación. Ademais, na contraportada figuran senllos escritos dos citados Noriega e Sisto baixo o premonitorio título: Foi, é, será. Cadrando co Día da Candeloria, o PXCT “pon en marcha o Comando Reparto, aproveitando que medran os días, preludio da primavera que se achega malia que cando a Candeloria ri, o inverno aínda está por vir”. Desde o 2 de febreiro, “e mentres o tempo seco o permita, un grupo do PXCT visita, xunto á aspirante a rexedora, lugares das 13 parroquias para falar coa xente e presentarse mentres continúan coa distribución do voceiro casa a casa”. Redac