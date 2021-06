Presentan un plano guía da Prolongación do Camiño e o ‘Libro por Escribir’ en Negreira

A Asociación Galega Promotora da Certificación Forestal, PEFC Galicia, divulgará o Plano-Guía do Camiño Fisterra- Muxía e un Libro por Escribir no albergue municipal de Negreira este venres a mediodía. Ambos os dous entregables son froito dun proxecto, iniciativa de PEFC Galicia e promovida polo Programa O teu Xacobeo da Xunta de Galicia. A través do Plano facilítase ao peregrino un fío condutor que dará a coñecer aspectos da paisaxe rural galega, a importancia dos bosques no medio natural e das árbores nas cidades, os tipos de propiedade, usos e traballos no monte, lendas, toponimias, a ligazón coa arquitectura e a natureza, entre outras. No libro, os camiñantes poderán plasmar as súas percepcións e sentimentos ao longo do Camiño, así como as súas achegas para lograr unha contorna máis sostible.