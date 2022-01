Problemas de accesibilidade na parroquia teense de Calo

Teo. O grupo municipal socialista de Teo presentou unha iniciativa para a retirada dos camelios nas beirarrúas da Igrexa de Calo, para tratar no pleno de finais do mes de xaneiro, xa que ao seu xuízo están a provocar, desde hai tempo, “graves problemas en canto á accesibilidade e seguridade viaria na zona”.

Así mesmo, existen problemas na accesibilidade fronte da Asociación de Agricultores e Gandeiros de Calo, zona de entrada para o parque infantil e área de lecer de titularidade municipal, con escalóns e rampas en mal estado.

A retirada dos camelios nesta zona así como o arranxo destes accesos estaba prevista polo anterior edil de Obras, o socialista José Manuel Elías Noya, para o outono-inverno do ano 2021-2022. Uxía Lemus, portavoz do PSdeG-PSOE de Teo, indica que “coñecedores dos graves problemas de accesibilidade en diferentes zonas do noso Concello, que foron obxecto de importantes melloras mentres ocupamos concellerías de goberno ata outubro de 2021, incluso cun Plan de accesibilidade con fondos europeos, loitaremos porque o Goberno actual teense continúe coa nosa política de desaparición de tales barreiras”, como eses camelios citados. O.D. Vilar