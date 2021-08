Productos de la huerta al alcance de la mano en Brión este viernes

Brión. La asociación Darredor, en colaboración con el Ayuntamiento de Brión, organiza una nueva edición del Mercado Daquí Darredor, una feria que llegará este próximo viernes, como todos los primeros y terceros de cada mes, en horario de 18.00 a 22.00 horas. Y, como marco, se ha vuelto a optar por el párking trasero del centro comercial Montebalado. Esta feria contará con productos de la huerta (frescos o transformados), artesanía, segunda mano, así como actividades para toda la familia.

Desde Darredor destacaban en su día que “o mercado nace con moita ilusión e gañas. Para empezar, imos poñelo en marcha os primeiros e terceiros venres de mes en horario de tarde, desde as seis ata as dez. Tentarase organizar todos os días algunha actividade para a familia, entre as sete e as oito da tarde”, como la pensada el pasado mes de julio, y que consistía en una pequeña ruta por la orilla del río Pego para conocer las plantas medicinales que hay en ese entorno.

También explican que habrá sombra en toda la zona del comprado y, en caso de lluvia, se trasladaría al interior del centro comercial, en el mismo andar. En la primera edición del ferial se confirmaron un total de diecisiete puestos de productos del campo y huerta, artesanía y segunda mano. Las personas del entorno que deseen participar en esta iniciativa pueden dirigirse a la organización a través del email (daquidarredor@gmail.com) o bien en el siguiente número de whatsapp: 633 122 772. m.m.