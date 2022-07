Proxecto Home en Val do Dubra quere abrir un albergue de peregrinos

VAL DO DUBRA. A Comunidade Terapéutica Proxecto Home en Cernadas (Val do Dubra) vén de recibir unha visita do Padroado da Fundación San Castor e Santa Adelaida. Unha reunión que aproveitaron para comunicarlle ao padroado os retos que aínda teñen por diante como é abrir un albergue de peregrinos nunha parte aínda pendente de rehabilitar, solicitando nun futuro próximo financiamento á Xunta de Galicia para poder levar a cabo este proxecto. A Comunidade Terapéutica conta cunhas inmensas instalacións nas que os usuarios, ademais do seu traballo de rehabilitación a nivel psicolóxico, poden formarse con talleres de cantería, albanelaría, xardinaría, enerxías renovables. Ten tamén unha área de equitación e dispón dunha área de agricultura, cunha horta moi estruturada e que conta cunha liña experimental. C.G.