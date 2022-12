Pugna entre la oposición por el futuro centro de salud de Teo

Teo. El PP y el PSOE de Teo han vuelto a cruzarse comunicados con críticas mutuas al respecto del centro de salud confirmado por la Xunta para A Ramallosa. Así, y si los socialistas culpan al regidor de mantener una actitud “guerrista” por salir en la foto para anunciar un dispensario “sen data nin garantía de apertura”, los populares se preguntan “a quen lle pode molestar que a Consellería lle dea prioridade” a tal servicio.

De esta forma, el portavoz del PP José Manuel Guerra, cree que, ante las afirmaciones de la líder socialista Uxía Lemus poniendo en duda el proyecto del nuevo centro de salud –“que é unha realidadeimparable”, afirma–, queda claro que “o PSOE e a exconcelleira socialista Uxía Lemus non saben facer política sen difundir constantemente falsidades e mentiras, como esa”, acusándola de propagar fake news, como el comienzo de la rotonda en Francos.

Y la responsable socialista Lemus no duda en divulgar que el regidor y Guerra "negocian a proposta de municipalización do lixo ás costas do resto dos grupos da Corporación", sin oponerse a la autovía hacia A Estrada.