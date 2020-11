Quico Valeiras gaña o premio de poesía Lorenzo Baleirón

O xurado do premio de poesía Eusebio Lorenzo Valeirón, que convoca anualmente o Concello de Dodro, elixiu por unanimidade gañador da XXXIII edición a Francisco Valeiras González, Quico, polo seu poemario Urda. O fallo foi dado a coñecer onte trala reunión do organismo evaluador na casa da cultura.

No seu ditame, o xurado destaca da obra a aparición dunha voz que procura espazos aínda pouco transitados na nosa literatura, singularmente no territorio do pensamento. Trátase dunha voz, suliñan, “que bota man da hibridación de discursos e que se revela, tanto na asunción das poéticas últimas, como na presenza de múltiples voces, facendo patente un amplo universo discursivo”.

O gañador da presente edición, Francisco Valerias (O Carballiño 1990), máis coñecido como Quico, é poeta e libreiro e rexenta a libraría Chan da Pólvora en Santiago de Compostela (Rúa de San Pedro, 74). É autor das seguintes obras: O tempo da Cireixa (Edicións Positivas, 2019) e O Elo (Urutau, 2020), concebida xunto a Emma Pedreira. No ano 2019 tamén participou na antoloxía Arrincando marcos 2019. Como gañador do XXXIII Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón Quico recibirá 2.500 euros e tamén verá publicada a súa obra.

Coordinado nesta edición por Elvira Ribeiro Tobío, o xurado estivo composto por Ana Belén Salgado Domínguez, Antón Blanco Casás, Míriam Ferradáns Ferradás, Iolanda Pérez Zúñiga presidido por Francisco Xabier Castro Tourís, alcalde do Concello de Dodro, e actuando como secretario Xoán Xosé Vicente Franco, concelleiro de Cultura e Patrimonio.

Indicar que tras a elección da obra premiada os membros do organismo deliberador, acompañados polo alcalde de Dodro, Xabier Castro, e Manuel Lorenzo Baleirón, irmán de Eusebio, renderon un sentido tributo poético e realizaron unha ofrenda floral no cemiterio de San Xián de Laíño, onde repousan os restos do poeta Eusebio Lorenzo Baleirón.