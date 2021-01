Quintuplican el espacio para la atención sanitaria en Milladoiro

Laiábase hai uns días a concelleira amesá de Benestar da falta de espazo que sufría o antigo centro de saúde do Milladoiro, e tamén aseguraba terse enterado da apertura do novo pola chamada do xornal. Ben, agora que os amesáns xa teñen espazo suficiente para a atención sanitaria, e que o funcionamento do novo dispensario vai ser unha realidade en cuestión de horas, toca preguntarse polo previsible reforzo de sanitarios que precisarán as novas instalacións e os case 15.000 veciños con tarxeta sanitaria nesta localidade. E tamén terían que ir deixando as súas leas o rexedor de turno e a Xunta, porque o único que fan é retrasar dotacións para quenes lles pagamos os salarios (e que soldos!) e tamén provocar noxo entre os que siguen o tema.