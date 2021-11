Raiceiros chega ós vinte cun completo currículum cultural

Seis libros e outras tantas exposicións, dous cadernos de campo, un xogo con taboleiro e tarxetas de preguntas, dous documentais e outras once pezas audiovisuais e moitas viaxes por Galicia adiante e polo exterior son o balance de 20 anos de vida da Asociación Raiceiros, que naceu en Sarandón (Vedra) en outubro de 2001.

Un completo traballo feito pola entidade que hoxe inicia a celebración do seu aniversario na Estación do tren de Santa Cruz de Rivadulla. Hoxe haberá exposición e xogos, e ás 16.30 un obradoiro, para menores de 6 e 12 anos, Ulla naturalmente. Faite vixía do río Ulla. Ás 18.30, coloquio sobre o valor do patrimonio e do asociacionismo na Ribeira do Ulla. Ademais, o vagón da estación acollerá estas proxeccións: ás 17.00 horas Requinteiros. Músicos da Ulla; ás 18.00 Coplas Ulláns. Cántigas da Ulla, e ás 19.00 Ballesteros, o fotógrafo, que tamén se pasarán mañá domingo. O domingo celebrase Roteiro Raiceiro; cultura, patrimonio, natureza, cun percorrido de 5 quilómetros de ruta circular, con saída e chegada á nave.

Lembrar, que hai dúas décadas un grupo de mozas e mozos botaba a andar a entidade co primeiro gran proxecto; estudar e recuperar a requinta da Ulla, unha frauta traveseira. Elaboráronse dous folletos divulgativos e no 2003 estreouse o documental Requinteiros. Músicos da Ulla. Despois fórmanse dous grupos de requinteiros: A Gaita de Sarandón -cos veteranos Pepe de Nande e Marcelino do Muiñeiro que sacou un disco co seu repertorio- e A Requinta da Laxeira, con intérpretes máis novos e que xa vai polo seu terceiro disco.

No 2002, Raiceiros organizou unha exposición de imaxes na parroquia de Xesús Mougán Castelao, fotógrafo de Santa Cruz de Ribadulla. A Mostra Activa de Fotografía inclúe fotos relacionadas coa música e a cultura. Algunhas delas están na guía O Val do Ulla. Unha comarca natural (2007), un volume sobre a historia, a cultura e a natureza da Estrada, Boqueixón, Teo, Vedra e outras parroquias. Outras fotografías de Mougán foron usadas no libro, na mostra e no audiovisual Gundián. Un achegamento a unha paisaxe. No 2010 publican Coplas ulláns e Cántigas da Ulla; en 2013 As pontes do río Ulla, e ese mesmo ano presentan o xogo de mesa De ponte en ponte arredor do Ulla; en agosto de 2016, estreouse Ballesteros. O fotógrafo,cun catálogo e dúas exposicións; en 2019 estrean en Internet varias pezas audiovisuais e sae en versión dixital o caderno Ulla naturalmente, e en 2021 saíu o caderno nos dous formatos recollendo pezas da tradición oral.