Ramos e Gontán seguirán como edís na Baña tras deixar Compromiso por Galicia

Os concelleiros bañeses César Ramos e David Gontán veñen de anunciar a súa retirada de Compromiso por Galicia, deixando de ser afiliados a devandito partido. “O noso traballo político municipal seguirá de igual forma que até o de agora pero como partido independente”, indican nun comunicado.

Os edís queren agradecer o trato recibido polas direccións de Compromiso por Galicia “no tempo que formamos parte da súa afiliación, a todos os compañeiros e compañeiras doutras agrupacións e demais militancia nos máis de sete anos que formamos parte de devandita formación política e queremos desexarlles a mellor das sortes e éxitos futuros”. Ademais, confirman ante a veciñanza “o noso compromiso fiel de traballo a prol do galeguismo, o progresismo e a socialdemocracia no ámbito municipal da Baña, de igual forma que os últimos 6 anos desde que a nosa agrupación política ten representación no goberno municipal. Seguimos adiante como agrupación independente e con máis gañas e forza que nunca”, rematan