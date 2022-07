‘Rara es la enfermedad’ chegou á vila vedresa

VEDRA. Vedra acolleu a presentación do libro Rara es la enfermedad, historias de superación, un traballo da asociación Muévete por los que no pueden. O acto tivo como protagonista o caso de Andrea Pinilla Vázquez que convive cunha enfermidade das denominadas raras, que recibe o nome de Rett. Un trastorno xenético neurolóxico e do desenvolvemento pouco frecuente que afecta na maneira na que se desenvolve o cerebro e causa unha perda progresiva das habilidades motoras e da fala. Afecta fundamentalmente ás nenas durante os primeiros meses de vida. O presidente da Asociación, Marcos Bajo, fixo de xefe de cerimonias e presentou a Judit Pinilla Vázquez, irmá melliza de Andrea e a Felipe Pinilla Rivera, avó da rapaza. O 100% do recadado na venda de libros irá destinado á creación de axudas á investigación de Enfermidades Raras. Foi un acto moi emotivo dado que a familia de Andrea e ela mesma veranean dende sempre en Vedra. A.P.