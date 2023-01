Ratifican a suspensión de permisos para construír o parque eólico Monte Toural

Coristanco. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acolleu a solicitude de medida precautoria consistente na suspensión da desestimación do recurso contra a resolución da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais pola que se outorgan as autorizacións administrativas previas e de construción ao parque eólico Monte Toural, situado nos concellos de Coristanco e Santa Comba (A Coruña).

A Sala asegura que “concorren as circunstancias que xustifican a adopción da medida precautoria solicitada”. Así, destaca que é “clara” a existencia dun hábitat ecolóxico que “con certeza” se vai ver afectado polas obras. Ademais, salienta que ese hábitat está recoñecido no Inventario de Humedais de Galicia e no Catálogo de Paisaxes de Galicia, na área de especial protección paisaxística, así como que as especies ameazadas ou en perigo de extinción aparecen catalogadas. “Ningún destes extremos relativos á singularidade e catalogación de espazos e especies foi discutido”, indican os maxistrados, os cales recalcan que se acreditou “un risco de dano irreparable derivado da execución das obras que permite a autorización”.

Entende ademais que, na ponderación de intereses en conflito, a protección do medio ambiente debe, neste caso, prevalecer. En canto á alegación de Greenalia respecto a que a medida lle produciría efectos prexudiciais, pois afirma que previu un investimento de máis de 12 millóns de euros, o TSXG destaca que no caso de que a autorización recorrida resulte conforme a dereito “non se van a perder, e desde logo a interesada ningunha alegación fai nese sentido, nin de perda de oportunidade pola suspensión cautelar, porque o único que lle deparará como perda, ao sumo, será un comezo retardado das obras”. O tribunal acordou a suspensión do acto sen necesidade de prestación de caución. Contra a resolución cabe interpoñer recurso.