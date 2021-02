Recibiron 1,1 millóns 46 centros de información á muller de Área

A secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, o delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, e a xefa territorial da Consellería de Emprego e Igualdade, Judit Fontela, reuníronse onte por videoconferencia con responsables dos quince centros de información á muller (CIM) das comarcas de Santiago e Barbanza para abordar as novidades que incluirá a próxima convocatoria de axudas dirixidas a apoiar as súas actividades. Segundo destacaron, en 2021 esta liña de achegas terá entre as principais vantaxes que pasarán a ser subvencionables a totalidade dos gastos do persoal de ditos centros, que inclúen as retribucións íntegras e a cotización á Seguridade Social a cargo das respectivas entidades locais.

A reunión serviu para coñecer as propostas e necesidades formuladas desde os centros e avaliar o funcionamento do Plan de Reforzo de Atención ás Vítimas de Violencia de Xénero, posto en marcha polo Goberno galego para garantir todos os recursos a aquelas mulleres que o precisen durante a pandemia.

Nesa liña, destacaron o papel dos CIM’s coruñeses, nos que se proporciona asesoramento xurídico, atención psicolóxica, orientación profesional e sociolaboral ás mulleres que poden ser vítimas da violencia de xénero ou a outras mulleres que polas súas circunstancias demandan a súa atención. Os destas dúas comarcas son os da Mancomunidade de Ordes, Ames, Arzúa, Boqueixón, Melide, Negreira, Padrón, Santa Comba, Santiago, Teo, Boiro, Muros, Noia, Outes e Ribeira. Entre todos eles prestan servizo a 25 concellos e, no último ano, a Xunta apoiou o seu labor con achegas por valor total de máis de 385.000 euros na área de Santiago e 216.000 na do Barbanza.

O programa de axudas ós CIM’s inscríbese nunha convocatoria máis ampla para promover medidas en materia de igualdade en colaboración coas entidades locais, que o ano pasado supuxeron un investimento de 559.878 € na área de Santiago e máis de 331.000 na do Barbanza.

Así, a Xunta destinou 143.000 € nestas dúas áreas en 2020 a apoiar plans de conciliación en trece concellos e 81.740 € a medidas de sensibilización impulsadas en once municipios, ademais de financiar con 64.200 € programas de prevención e tratamento da violencia de xénero en oito localidades desas comarcas.

Pero o ano pasado 46 CIM´s da provincia da Coruña do ámbito de Área de Compostela recibiron da Xunta 1.153.306 €: os da Mancomunidade de Ordes (Cerceda, Frades, Mesía, Ordes, Oroso, Tordoia e Trazo), 126.935 €; o de Ames 53.000; o de Arzúa 25.584; o da Baña 8.000; o de Boiro 63.000; os de Boqueixón, Touro e Vedra 48.000; o de Cabana 17.880; o de Camariñas 7.633; os de Carballo, Malpica e Ponteceso 56.176; os de Cee, Corcubión e Fisterra 58.245; o de Dodro 19.000; o de Laxe 19.986; o da Laracha 56.039; o de Lousame 19.407; o de Melide 30.240; os de Muxía e Dumbría 44.913; os de Muros e Carnota 42.941; o de Negreira 44.865; o de Noia 43.789; o de Outes 57.000; o de Padrón 21.766; o do Pino 20.000; o da Pobra 29.000; o do Son 8.000; o de Rianxo 18.949; o de Ribeira 49.850; o de Rois 12.000; o de Santa Comba 48.760; o de Teo 38.461; o de Val do Dunbra 7.986; o de Vimianzo 12.000; e o de Zas 43.901 €.