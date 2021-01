Reclaman ayudas para la hostelería valdubresa por la desidia municipal

Dubra. El PSOE de Val do Dubra insta a que el tripartito municipal desarrolle ayudas directas e indirectas para paliar la crisis del pequeño comercio y de la hostelería local, tras las últimas restricciones.

Así, Diego Luis Díaz, portavoz del grupo socialista, recuerda que se había defendido desde el comienzo de la pandemia un plan de recuperación, y que en mayo se había aprobado por fin el Plan de Reactivación Dubrés. Sin embargo, “na actualidade non se coñece ningunha outra iniciativa, máis que a campaña de cheques do mes de setembro. A iniciativa implicou un gasto de 250 euros mensuais, que ata decembro suma un total de tan só mil euros por parte do Concello”.

Además, en septiembre, los socialistas solicitaron al Ayuntamiento conocer qué cantidad económica se había destinado a este Plan de Reactivación. “Porén, sobrepasado o prazo legal para responder, non obtivemos ningún tipo de información ao respecto por parte do goberno local”, apunta el portavoz.

En cuanto a las medidas, figuran ayudas directas y “unha bonificación do 100 % nas taxas por recollida de lixo e de subministración de auga a aquelas empresas ou autónomos que desenvolvan actividades de hostalería”, más otras autonómicas. O. D. Vilar