Reclaman un substituto para dar música en Brión

Brión. Os pais, nais e familias do CEIP Plurilingüe de Pedrouzos (Brión) veñen de presentar diante da Consellería de Educación unha reclamación, acompañada por 333 sinaturas, na que solicitan un profesor substituto para a especialidade de Educación Musical.

No seu escrito alertan de que a ausencia deste docente provocará que varios grupos de alumnos queden sen recibir formación nesta especialidade e que incrementará a carga lectiva para o resto do profesorado no presente curso 2022-2023. As familias brionesas explican que o CEIPP de Pedrouzos conta con dúas prazas na especialidade de Educación Musical. Unha delas está ocupada polo profesor Rubén Diéguez Galego, único docente que está a impartir clases de música en Brión xa que o ocupante definitivo da outra praza se atopa nunha comisión de servizos nunha praza de convenio. Por iso, esixen un substituto, e contan co total apoio do Concello de Brión. M. Outeiro