Recuperado o portalón que vai blindar o Pazo da Peregrina ao vandalismo

Ames. O portal do Pazo da Peregrina, que fora retirado no ano 2013-2014 e cuxos restos poideron ser recuperados hai uns meses polo responsable da Brigada Juan Calvo, xa está de novo emprazado neste recinto monumental para paliar as desfeitas, coma a vaga de pintadas dos últimos meses.

Os trozos deste peche foron levados a un ferreiro para a súa restauración. Agora, tras superar diversos problemas, apunta o rexedor Blas García, e grazas “á insistencia e perseverancia”, púxose fin á situación, e por fin colocouse no seu sitio. Segundo o alcalde, “agora xa podemos pechar o pazo, un dos espazos máis simbólicos e representativos do noso concello, e evitar por tanto os danos por vandalismo que se ocasionan. O seguinte paso será recuperar o estanque”, insistía García, ao igual que cando atoparon os últimos grafitos. M. Outeiro