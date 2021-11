Regresan as Xornadas Pousa Antelo

Negreira. Logo de que a edición de 2020 tivese que cancelarse por mor da situación sanitaria, a Asociación Cultural Afonso Eanes celebrará o vindeiro 20 de novembro a VI Xornada do Rural Pousa Antelo. Este evento anual terá lugar no local social de Portor (Negreira), será gratuito e acollerá seis intervencións de temáticas diversas, todas elas centradas no mundo rural.

A cita dará comezo as 10.15 cunha breve presentación. A continuación, Jorge Manuel Bouzas Tomé, enxeñeiro de Montes, abrirá a xornada co relatorio Silvicultura de frondosas. Monte demostrativo do Pico Sacro. Logo dunha pausa de media hora para tomar o café, o economista e consultor Marcelino Fernández Mallo presentará Unha Estratexia de Proximidade para garantir os subministros e o desenvolvemento local e Carme Varela Rodríguez tratará a problemática dos eólicos na sua charla Eólicos, así non.

Xa na sesión da tarde, Marisol Bravos López presentará A diversidade funcional no rural e María Pilar Freire Esparís, profesora de Historia Económica na USC, porá o foco no papel da muller no rural coa súa intervención As mulleres rurais en Galicia: a súa contribución á economía.

A edición deste ano rematará ás 18.45, despois da presentación do libro Procurando unha vida digna. Prezo xusto e sustentabilidade nas granxas familiares produtoras de leite en Galiza, a mans da súa autora; a doutora en antropoloxía Bibiana Martínez Álvarez. Javier SALUTREGUI