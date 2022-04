Rei reclama explicacións do espectáculo taurino

Padrón. A portavoz e concelleira do BNG de Padrón, Beatriz Rei, presentou no Concello un escrito solicitando información detallada sobre a aportación económica e de servizos para o espectáculo taurino do pasado domingo. Recorda a concelleira que na sesión plenaria do 24 de setembro de 2015, a Corporación aprobou a proposta do BNG de Padrón pola que o Concello de Padrón se declara contrario á celebración de festexos taurinos, e que non participe, de xeito directo ou indirecto na realización, impulso ou promoción deste tipo de festexos.

“En contra deste acordo plenario (vixente) o Concello de Padrón promociona, subvenciona, publicita e participa de xeito directo nesta actividade”, di a concelleira nacionalistas, que asegura que este é un dos motivos polos que, xunto con diferentes asociacións animalistas, participaron nunha concentración de repulsa a esta actividade, onde, “molestos ante unha protesta lexítima, foron increpados por persoal contratado para o evento tentando alterar a protesta pacífica”.

Finalmente sinala que a entrada ao espectáculo incluía a menores de 12 anos, “incumprindo a Lei de Espectáculos Públicos de Galiza de maneira grave”. s. e.