Remata Brión Inclúe cun deseño solidario de Art for Dent de Mari Gárgola

A Maía. O Festival do Brión vén de rematar cunha chea de actuacións e solidaridade, que incluíu a presentación do deseño de Art for Dent dedicado a Mari Gárgola, unha muller que sufría acondroplasia como se reflicte en Las Meninas de Velázquez. O acto enmarcouse dentro deste festival, do Día Internacional das Persoas con Discapacidade e ao abeiro da campaña #Adentrarte, que consiste en vestir coa camiseta solidaria (á venda en www.reizentolo.es) a distintos persoaxes do mundo da cultura e a arte recoñecidos que axuda a investigar a enfermidade rara, o síndrome de Dent, que padece o pequeno brionés Hugo. O programa inclusivo despediuse cunha sesión dinamizada polo actor Pedro Brandariz e a actuación de Chungo Pastel, da Fundación Igualarte de Vigo, se esquencer a actuación da Escola de Pandereteiras de Brión. M.O.