Reparten 51.000 euros entre dezanove entidades culturais e comisións amesás

Ames. A xunta de goberno de Ames aprobou o reparto de 51.000 euros entre 19 asociacións culturais e as comisións de festas do concello. A estas subvencións puideron optar todas as entidades que realizasen en 2019 actividades culturais e celebracións tradicionais, e incluiuse unha ampliación do prazo de xustificación, é dicir, as asociacións que aínda non presentaran comprobantes terán ata o 16 de novembro para facelo. Os colectivos máis beneficiados con diferencia serán a Asociación de Festas do Milladoiro e a de mulleres San Xoán de Ortoño, con 8.250 € cada unha, mentras que Nova Escola Galega sumará 5.393 euros. No outro extremo constan a Sociedade Agraria de tres parroquias, con 544 €; as Alfombristas San Xoanciño, que recibirán 704 € e a Asociación Veciñal de Covas (749 euros). m. outeiro